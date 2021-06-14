Як стати блогером – кілька порад

У світі 14 червня відзначається доволі молоде, але вже популярне свято, День блогера.

Із нагоди цього свята Факти ICTV поспілкувалися з одним із найяскравіших та найпопулярніших українських блогерів Олегом Машуковським (MASHUKOVSKY).

Олег самостійно займався розкруткою своїх сторінок у соцмережах, а зараз почав працювати ще й як креативний продюсер у першому в Україні TikTok House – WhyNot House.

Головними учасниками WhyNot House стали українські топові тіктокери-мільйонники: Олег Машуковський, Аня Трінчер, Настя Захандревич, Юра Славський, Саша Хава, Алекса і Андрій Splash.

Алена Венум, Дерел Туфексі, Яна Дога і Богдан Шелудяк приєднаються до WhyNot House як додаткові резиденти.

Олег Машуковський став популярним блогером після того, як отримав першу дозу слави в серіалі Київ вдень ​​і вночі.

– Акторська історія принесла мені медійність у всій Україні. Це був серіал Київ вдень ​​і вночі. А також у країнах СНД я здобув популярність як учасник шоу Мейкапери. Далі, далі, далі. Колаборації з різними блогерами давали свої плоди. Але основну свою аудиторію я набрав як особистість. Це був makeup. Я навчав дівчат фарбуватися в Instagram. Тоді я вів більше б’юті-блог, а також виступав у ролі гримера для знаменитостей. Я фарбував Ірину Білик, солістів гурту Little big і багатьох інших, – поділився Олег.

Однак цього йому було замало, адже бажання здобути ще більшу популярність не згасало. Щоб зібрати велику аудиторію після Instagram він подався у TikTok.

За словами Олега, у всіх починаннях його підтримували рідні, хоча провокації з боку блогера іноді бувають дуже сміливими.

– Як такого образу в мене не було. Образ – це я. Я можу ставати яскравішим, а можу бути скромнішим, все залежить від мого внутрішнього стану і настрою. Я можу одягнутися у сукню і зняти відео, а можу бути в костюмі. У мене немає меж як таких. Я не залежу від громадської думки. Мені важливо, як я почуваюся, і що я про себе думаю, – зазначив Машуковський.

Скільки часу потрібно блогеру на створення контенту

Олег Машуковський запевняє, що доводиться постійно перебувати в роботі, в пошуку і створенні цікавих історій для шанувальників.

– Я вже заплутався, скільки часу я працюю, а скільки – відпочиваю, бо доводиться постійно чимось займатися. Телефон у мене в руках 24/7. Він зі мною навіть, коли я сплю. Я можу прокинутися посеред ночі, зробити те, що мені потрібно, і знову лягти спати. У мене немає вихідних. Я працюю 24/7. Плюс я креативний продюсер у своєму проекті.

Тобто зараз я займаюся не тільки своїм просуванням, а й просуванням своїх блогерів, – розповідає блогер.

Блогерство – розвага чи цьому потрібно вчитися

Більшість людей думають, що блогерство – це веселощі на камеру, забуваючи, що диджитал-середовище передбачає навчання одразу в кількох сферах. Якщо хтось легко привертатає увагу публіки до себе, то комусь доведеться попрацювати і хоча б базово зрозуміти, що таке СММ, таргетинг, піар.

– Я згоден, що це важливо. Мене багато хто любить і підтримує – ми ще не встигли відкритися, а у нас вже всі зірки. І ми їм жодної копійки не платимо, оскільки знаємо, що ми одне одному допомагатимемо потім. Тобто в таргет ми взагалі не вкладалися, бо якщо взяти всіх резидентів дому, то у нас сумарно близько 30 млн підписників. Нам просто не потрібно закуповувати в когось рекламу. На щастя, нас це обійшло стороною. Однак якщо ви початківець, то, звісно, про це варто подумати і знайти правильну людину, яка зможе підказати. Я сам все робив, жодної копійки на рекламу не витратив, – зазначив Олег Машуковський.

Із чого краще починати кар’єру блогера

За словами Олега, необхідно для себе вирішити, що саме вам подобається.

– Найкраще – бути щирим блогером, коли ти знімаєш своє життя, як воно є. Адже люди добре відчувають і правду, і фальш, – зазначив блогер.

Щодо техніки, то ця умова не обов’язкова. Звичайно, можна мріяти про якісний продакшн, прагнути цього, але для старту знадобитися просто телефон з камерою.

– Починати можна просто з телефоном. Достатньо гаджета з нормальною камерою. Не обов’язково мати камеру, якою знімають голлівудські фільми, – переконує Машуковський.

Як обрати тематику блогу

У 2021 році навряд чи буде достатньо навчитись чогось базово і почати нести це в маси, хоча у когось може й вийти. Однак якщо, наприклад, ми хочемо більше дізнатися про подорожі, то ми підемо дивитися тревел-блогерів, які завжди в дорозі і дають реальні поради, а не тих, хто просто Орла і Решку переглянув.

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– Почнімо з того, що зараз дуже багато мікроблогерів та ноунеймі, я їх особисто не знаю. Вони спалахують і швидко згасають. Це означає, що люди не можуть зібрати аудиторію. Краще займайся чимось іншим, якщо ти не фахівець, наприклад, в макіяжі. Якщо у тебе є завзяття вчитися, то вперед, розвивайся. Однак якщо ти змушуєш себе це робити, то краще сфокусуватися на чомусь іншому. Сенс тоді жити, якщо ти робиш не те, що подобається. Треба жити в кайф, – зазначає блогер.

Як заробити на рекламі в блозі

Головне джерело доходу блогерів – реклама. Однак ця тема має багато підводних каменів.

Машуковський зі свого досвіду впевнений, що краще звернутися у спеціалізоване агентство, яке візьме на себе підбір легальних та якісних рекламодавців, а ви будете зосереджені на контенті.

– Я перебуваю на ексклюзиві в агентстві WhyNot? Enot. Тому рекламою займається саме агентство. Їхні клієнти – це масштабні корпорації та серйозні компанії. У них є менеджери, які займаються блогерами. Менеджер знаходить рекламу, звертається до блогера, потім укладається договір, гроші переводяться на ФОП. Все офіційно, сплачуються податки. Якщо блогери дрібні, вони можуть просто на карту по-чорному це робити, але тут це – робота, – розповідає Олег.

Він додав, що якщо ви свідома людина і плануєте працювати, як то кажуть, по-білому, можна просто зареєструвати ФОП і працювати без агентства.

– Щодо податків, то необов’язково бути в агентстві. Ти можеш сам собі відкрити ФОП. Краще з агентством, бо це спокійніше. Ти просто не переймаєшся щодо паперової роботи, а зосереджуєшся на контенті. Кожен має робити свою роботу, – наголосив блогер.

Також він розповів про те, що краще не зв’язуватися з сумнівною рекламою. Йдеться про так званих каперів, любителів проводити масштабні гіви.

– Це бруд, в якому краще не порпатися. У мене один раз було таке, що мені запропонувала співпрацю нібито хороша компанія, а це виявилися якісь дивні люди, і я одразу видалив цю рекламу. Сказав: вибачте, буває різне, ніхто від такого не застрахований, надалі я буду обережнішим. І мене підтримали підписники, мовляв, ти чесний, і це круто, – заявив Олег Машуковський.

Анна Трінчер на YUNA

Українська співачка Анна Трінчер розповіла, як дідусь проводжав її на церемонію вручення музичної премії YUNA.

Зірка серіалу Школа зізналася, що дідуся здивував зовнішній вигляд артистки. За його словами, вбрання Анни було занадто відвертим.