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Каріна Зуєва |

Дружина Віктора Павліка народила первістка

Дружина Віктора Павліка народила первістка

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогер Катерина Реп’яхова народила первістка.

Радісною звісткою поділився Віктор Павлік в Instagram.

Хлопчик з’явився на світ 15 червня о 2.40. З вагою 3.4 кг і зростом 53 см. Немовля назвали Михайлом.

Це перша дитина для 27-річної Катерини Реп’яхової, та четверта для 55-річного Віктора Павліка.

14 червня Катерина Реп’яхова поїхала в пологовий будинок на плановий огляд, проте лікарі сказали їй залишитися, оскільки почали підтікати води.

Катерина Реп'яхова народила первістка

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Стосунки Павліка та Реп’яхової

Влітку 2019 року Віктор Павлік розлучився з дружиною та зробив пропозицію своєму концертному директору Катерині Реп’яховій. 29 травня 2020 року пара офіційно узаконила свої стосунки.

У січні 2021 року стало відомо, що Катерина вагітна та перебуває вже майже на п’ятому місяці.

Згодом закохані розкрили стать майбутнього малюка та навіть назвали ім’я, яким назвуть сина.

У березні дівчина повідомила, що йде в декретну відпустку та відправилася на відпочинок до Єгипту.

Загалом вагітність Реп’яхової протікала нормально, проте перед пологами дівчина трохи прихворіла.

Перші пологи Катерина були заплановані на її 27-й день народження, 13 червня.

Фото: Катерина Реп’яхова

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