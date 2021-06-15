Дружина українського співака Віктора Павліка, блогер Катерина Реп’яхова народила первістка.
Радісною звісткою поділився Віктор Павлік в Instagram.
Хлопчик з’явився на світ 15 червня о 2.40. З вагою 3.4 кг і зростом 53 см. Немовля назвали Михайлом.
Це перша дитина для 27-річної Катерини Реп’яхової, та четверта для 55-річного Віктора Павліка.
14 червня Катерина Реп’яхова поїхала в пологовий будинок на плановий огляд, проте лікарі сказали їй залишитися, оскільки почали підтікати води.
Стосунки Павліка та Реп’яхової
Влітку 2019 року Віктор Павлік розлучився з дружиною та зробив пропозицію своєму концертному директору Катерині Реп’яховій. 29 травня 2020 року пара офіційно узаконила свої стосунки.
У січні 2021 року стало відомо, що Катерина вагітна та перебуває вже майже на п’ятому місяці.
Згодом закохані розкрили стать майбутнього малюка та навіть назвали ім’я, яким назвуть сина.
У березні дівчина повідомила, що йде в декретну відпустку та відправилася на відпочинок до Єгипту.
Загалом вагітність Реп’яхової протікала нормально, проте перед пологами дівчина трохи прихворіла.
Перші пологи Катерина були заплановані на її 27-й день народження, 13 червня.
Фото: Катерина Реп’яхова