Американську співачку Дженніфер Лопес та актора Бена Аффлека помітили за поцілунками.

Папараці сфотографували Лопес та Аффлека під час сімейної вечері в ресторані Nobu Malibu, що розташований неподалік Лос-Анджелеса.

Захід був приурочений з нагоди 50-річчя сестри співачки Лінди. На святі також були присутні діти Лопес від шлюбу з Марком Ентоні.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/UcgSI9JTyD pic.twitter.com/yCZYK42sTT

— Page Six (@PageSix) June 14, 2021