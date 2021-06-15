Американську співачку Дженніфер Лопес та актора Бена Аффлека помітили за поцілунками.

Папараці сфотографували Лопес та Аффлека під час сімейної вечері в ресторані Nobu Malibu, що розташований неподалік Лос-Анджелеса.

Захід був приурочений з нагоди 50-річчя сестри співачки Лінди. На святі також були присутні діти Лопес від шлюбу з Марком Ентоні.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/UcgSI9JTyD pic.twitter.com/yCZYK42sTT — Page Six (@PageSix) June 14, 2021

Перші чутки про стосунки пари з’явилися ще в травні, коли вони провели разом відпустку на гірськолижному курорті в Монтані.

Варто зазначити, що Лопес та Аффлек вже були заручені 17 років тому. Їх роман закрутився після спільних зйомок у фільмі Джилі.

Проте у 2004 році вони розійшлися та скасували весілля за кілька днів до урочистої церемонії.

Дженніфер Лопес розійшлася з Алексом Родрігесом

У квітні Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес розійшлися після чотирьох років стосунків. За словами інсайдерів, причиною розставання стала відсутність довіри між парою.

Ініціатором розриву стала саме Дженніфер Лопес, оскільки у стосунках вона почувалася нещасною.

Джерело: Page Six