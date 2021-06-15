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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Кім Кардаш‘ян засвітила апетитні форми у крихітному бікіні

Ким Кардашьян

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян продемонструвала свою фігуру в бікіні.

На особистій сторінці в Instagram Кардаш’ян оприлюднила фото, на якому позує у неоновому купальнику. У кадрі зірка їсть мексиканське тако.

За кілька годин публікація Кардаш’ян зібрала понад 2 млн лайків. У коментарях шанувальники пишуть, що зірка має розкішні форми.

  • Ідеальна!
  • Хочу піти з тобою на побачення.
  • Тако ще ніколи не виглядало так добре.
  • Дуже гарне фото.
  • Мрію про таку фігуру, – пишуть підписники.
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Кардаш‘ян назвала причину розлучення з Вестом

У фінальному епізоді свого реаліті-шоу Keeping Up with the Kardashians Кім Кардаш’ян зізналася, чому розлучилася з Каньє Вестом. За словами зірки, у шлюбі з реп-виконавцем вона почувалася самотньою.

Кардаш’ян наголосила, що їй не потрібен чоловік, який постійно переїжджає зі штату в штат.

Фото: Кім Кардаш’ян

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