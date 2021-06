Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян продемонструвала свою фігуру в бікіні.

На особистій сторінці в Instagram Кардаш’ян оприлюднила фото, на якому позує у неоновому купальнику. У кадрі зірка їсть мексиканське тако.

За кілька годин публікація Кардаш’ян зібрала понад 2 млн лайків. У коментарях шанувальники пишуть, що зірка має розкішні форми.

Ідеальна!

Хочу піти з тобою на побачення.

Тако ще ніколи не виглядало так добре.

Дуже гарне фото.

Мрію про таку фігуру, – пишуть підписники.

Кардаш‘ян назвала причину розлучення з Вестом

У фінальному епізоді свого реаліті-шоу Keeping Up with the Kardashians Кім Кардаш’ян зізналася, чому розлучилася з Каньє Вестом. За словами зірки, у шлюбі з реп-виконавцем вона почувалася самотньою.

Кардаш’ян наголосила, що їй не потрібен чоловік, який постійно переїжджає зі штату в штат.

Фото: Кім Кардаш’ян