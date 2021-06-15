Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян продемонструвала свою фігуру в бікіні.
На особистій сторінці в Instagram Кардаш’ян оприлюднила фото, на якому позує у неоновому купальнику. У кадрі зірка їсть мексиканське тако.
За кілька годин публікація Кардаш’ян зібрала понад 2 млн лайків. У коментарях шанувальники пишуть, що зірка має розкішні форми.
- Ідеальна!
- Хочу піти з тобою на побачення.
- Тако ще ніколи не виглядало так добре.
- Дуже гарне фото.
- Мрію про таку фігуру, – пишуть підписники.
Кардаш‘ян назвала причину розлучення з Вестом
У фінальному епізоді свого реаліті-шоу Keeping Up with the Kardashians Кім Кардаш’ян зізналася, чому розлучилася з Каньє Вестом. За словами зірки, у шлюбі з реп-виконавцем вона почувалася самотньою.
Кардаш’ян наголосила, що їй не потрібен чоловік, який постійно переїжджає зі штату в штат.
Фото: Кім Кардаш’ян