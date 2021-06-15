Ледь прикривши рукою: Анна Алхім показала оголені груди

Популярний український блогер Анна Алхім, яка прославилася своєю любов’ю до російського президента Володимира Путіна, цього разу розбурхала мережу відвертим фото.

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото дівчина в довгих спортивних шортах і з пучком на голові ледь притримує оголені груди.

Скандал з Анною Алхім

Раніше дівчина потрапила у скандал, потрапивши в базу Миротворця. Туди її внесли через висловлювання про любов до глави Кремля.

– Я не знаю нікого крутішого, ніж Путін, і нікого більш впливового, ніж Путін. Може вони є, але я не знаю таких людей. Для мене з цього боку він красень. Якщо як людина, яка затіяла війну і забрала Крим, то звичайно, якщо він в цьому винен, то він х****. Але я не знаю винен він в цьому чи ні, – заявляла Алхім.