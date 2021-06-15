Обручка? Ксенія Мішина показала алмаз із власної крові

Актриса і героїня реаліті-шоу Холостячка Ксенія Мішина показу шанувальникам обручку зі штучним каменем, який зроблено з її крові.
Знімок вона опублікувала в Instagram-stories.
Дорогоцінний камінь створений не тільки з крові Мішиної, але і її коханого Олександра Еллерта.
Виготовлення біокаменя пара анонсувала ще взимку.
Цікаво, що каблучку з каменем Ксенія носить на безіменному пальці правої руки.
Раніше її коханий Олександр Еллерт написав пост в Instagram, в якому натякнув на весілля з актрисою Ксенією Мішиною.
– Наступного року вести не буду (весілля), буду з Ксю ходити та обирати. Так, до речі, питання Коли весілля? я чув частіше, ніж сомельє А можна мені беленького ще? Що ж! Давайте подивимося дати на 2022, які там цікаві, що астрологи кажуть, – написав Олександр.
Стосунки Ксенії та Олександра
18 грудня 2020 року відбувся фінал романтичного реаліті-шоу Холостячка. Переможцем проекту став гуморист і ведучий Олександр Еллерт, саме його обрала головна героїня Ксенія Мішина.
Після шоу пара стала жити разом. Закохані розповідали, що було складно приховувати свої стосунки, тому відразу після фінального пост-шоу вони опублікували спільні фото.
Ксенія говорила, що формула їхніх стосунків – любити один одного. Як склалися стосунки Мішиної та Еллерта після проекту – читайте на Фактах ICTV.
Фото: Ксенія Мішина