Сьогодні, 15 червня, радянському українському кіноактору Івану Миколайчуку виповнилося б 80 років. Він помер у віці 46 років.

На честь 80-річчя від дня народження артиста Факти ICTV підготували цікаві та маловідомі факти з життя легенди українського кінематографа.

Іван Миколайчук був четвертою дитиною в багатодітній родині. Всього в його батьків було 13 дітей.

Актор зіграв у 34 фільмах, написав дев’ять сценаріїв і дві режисерські роботи.

Перший акторський успіх Миколайчуку принесла кінострічка Тіні забутих предків, куди актора привів його вчитель Віктор Івченко. В підсумку він зіграв головну роль. Варто зазначити, що зйомки відбувалися, коли Іван був лише на другому курсі в університеті.

Івана Миколайчука запрошували грати в Голлівуд. А французький актор Жан-Поль Бельмондо захоплювався його грою, про що сам сказав артисту.

Прожив із дружиною 10 років в однокімнатній квартирі в Києві, оскільки завжди віддавав свою чергу друзям. Також поступився автомобілем акторові Аліму Федоринському.

У 1970-их роках Миколайчук зіткнувся зі звинуваченням у націоналізмі. Протягом п’яти років, за вказівками партійних бонз, його прізвище викреслювали з більшості знімальних груп, хоча режисери хотіли бачити його в фільмах.

У фільмі Вавилон ХХ Миколайчук виступив режисером, актором, композитором і сценаристом.

Актор створив сценарій картини Небилиці про Івана, проте фільм був знятий вже після його смерті Борисом Івченком.

На честь Івана Миколайчука названі вулиці в Києві, Львові, Полтаві, Івано-Франківську, Кропивницькому та Вінниці.

Біографія Івана Миколайчука

Іван Миколайчук народився 15 червня 1941 року в с. Чортория (Чернівецька область). З 12 років він грав у сільському театрі.

Закінчив музичне Чернівецьке училище та театр-студію. У 1963-1965 роках навчався на кіноакторському факультеті в Київському інституті театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого.

У 1962 році одружився на акторці Марії Карп’юк.

Дебютував як актор у курсовій режисерській роботі Леоніда Осики Двоє.

Після виходу фільму Білий птах з чорною ознакою Іван Миколайчук вирішив спробувати себе в ролі сценариста.

Фото: скрін із фільму Вавилон ХХ