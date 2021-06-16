Український артист Віктор Павлік прокоментував поповнення в своїй родині.

За словами знаменитості, його дружина Катерина народила хлопчика о другій годині ночі.

Поповнення у родині: Павлік розкрив таємницю дружининої каблучки / 2 фотографии

Павлік під час пологів сидів під дверима, й вже через 10 хвилин після народження сина новоспечений тато зайшов до палати коханої. Зробити це раніше він не наважувався.

З нагоди народження малюка артист подарував дружині каблучку.

– Нам двом так сподобалася каблучка. Ми її обрали разом, – сказав Павлік.

Усе, що було пов’язано з пологами, транслювалося в Instagram. Артист з дружиною не відчував страху, що їхній дитині наврочать, оскільки обидва є віруючими.

За його словами, про братика чи сестричку для новонародженого щасливі батьки поки не замислювалися. Павлік також зазначив, що отримав більше ніж 200 повідомлень та багато дзвінків із привітаннями від знайомих та близьких.

Як відреагував старший син Павліка

Олександр опублікував в Instagram фотографію, де його батько позує разом із дружиною та новонародженим.

Він заявив, що щасливий через народження молодшого брата.

Дитину назвали Михайлом. Він став четвертим нащадком для Павліка і першим для його теперішньої дружини.

Фото: Віктор Павлік