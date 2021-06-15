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Каріна Зуєва |

Просторий особняк і зіркові сусіди: який вигляд має будинок Ірини Білик

Просторий особняк і зіркові сусіди: який вигляд має будинок Ірини Білик

У мережі показали, який вигляд має будинок української співачки Ірини Білик у селищі Березівка, що за 15 км від Києва.

Для життя народна артистка України обрала котеджне містечко Козирна карта, в якому лише 60 будинків.

Особняк Ірини Білик оснащений сонячними батареями. Сам котедж одноповерховий, але просторий, та нагадує американське бунгало.

У подвір’ї артистки можна побачити зелені галявини, декоративні дерева та зону відпочинку.

Серед відомих сусідів співачки – музикант Гарік Кричевський, народний депутат Михайло Радуцький та художниця Євгенія Гапчинська.

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Ціни на нерухомість у Козирній карті стартують від 7 млн. грн.

В одному з інтерв’ю співачка зізналася, що частину грошей на нерухомість їй позичив Андрій Данилко.

Ірина Білик розповіла про розлучення

У квітні Ірина Білик повідомила, що розлучається з чоловіком Асланом Ахмадовим. Артистка наголосила, що ініціатор розлучення вона, а причина – стосунки на відстані.

Також Білик зазначила, що Аслан – найкращий з її чоловіків.

Фото: Ірина Білик

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