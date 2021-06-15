У мережі показали, який вигляд має будинок української співачки Ірини Білик у селищі Березівка, що за 15 км від Києва.
Для життя народна артистка України обрала котеджне містечко Козирна карта, в якому лише 60 будинків.
Особняк Ірини Білик оснащений сонячними батареями. Сам котедж одноповерховий, але просторий, та нагадує американське бунгало.
У подвір’ї артистки можна побачити зелені галявини, декоративні дерева та зону відпочинку.
Серед відомих сусідів співачки – музикант Гарік Кричевський, народний депутат Михайло Радуцький та художниця Євгенія Гапчинська.
Ціни на нерухомість у Козирній карті стартують від 7 млн. грн.
В одному з інтерв’ю співачка зізналася, що частину грошей на нерухомість їй позичив Андрій Данилко.
Ірина Білик розповіла про розлучення
У квітні Ірина Білик повідомила, що розлучається з чоловіком Асланом Ахмадовим. Артистка наголосила, що ініціатор розлучення вона, а причина – стосунки на відстані.
Також Білик зазначила, що Аслан – найкращий з її чоловіків.
Фото: Ірина Білик