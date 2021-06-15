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Валентина Чорна |

Старший син Віктора Павліка відреагував на народження брата

Старший син Віктора Павліка відреагував на народження брата

Старший син українського співака Віктора Павліка Олександр відреагував на народження брата Михайла.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram він оприлюднив світлину, на якій Віктор Павлік позує разом з дружиною та немовлям.

Олександра потішила звістка про те, що в нього з’явився молодший брат.

– Мій молодший брат Михайло. Ласкаво просимо до нас!, – підписав фото Олександр Павлік.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Відомо, що 37-річний Олександр Павлік перебуває у добрих стосунках з Катериною Реп’яховою. Хоча він старший за дівчину на 10 років.

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Олександр – найстарший син Віктора Павліка. Він одружений та виховує 11-річного сина Давида.

Крім цього, в артиста є дочка Христина та син Павло, який у 2020 році помер від раку кісток.

Новонароджений Михайло – четверта дитина для Віктора Павліка і перша для його дружини Катерини.

Катерина Реп’яхова показала фото первістка

Блогер Катерина Реп’яхова оприлюднила перше фото сина на особистій сторінці в Instagram. Проте обличчя сина дівчина приховала.

Також вона подякувала підписникам за привітання та зазначила, що зараз хоче провести час зі своїм чоловіком та сином Михайлом.

ФотоВіктор Павлік

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