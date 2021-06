У США у віці 65 років померла Ліза Бейнс – актриса і телезірка. 4 червня на пішоходному переході її збив самокат, внаслідок чого вона отримала серйозну травму голови.

Смерть Лізи Бейнс підтвердила її дружина Кетрін Кранхолд у Twitter.

За інформацією ЗМІ, водій самоката проїхав на червоний сигнал світлофора. У поліції повідомили, що власник скутера втік із місця події. Але розслідування все ще триває.

My Lisa. Our #lisabanes Our huge loss. pic.twitter.com/lAYRnn5TKv

— Kathryn Kranhold (@kkranhold) June 15, 2021