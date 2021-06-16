У США у віці 65 років померла Ліза Бейнс – актриса і телезірка. 4 червня на пішоходному переході її збив самокат, внаслідок чого вона отримала серйозну травму голови.

Смерть Лізи Бейнс підтвердила її дружина Кетрін Кранхолд у Twitter.

За інформацією ЗМІ, водій самоката проїхав на червоний сигнал світлофора. У поліції повідомили, що власник скутера втік із місця події. Але розслідування все ще триває.

Ліза Бейнс народилася у Клівленді (штат Огайо). Актриса стала популярною у 1980 роках завдяки телесеріалам та театральним постановкам на Бродвеї.

Також Ліза Бейнс відома глядачам за роллю Мерібет Елліот – головної героїні психологічного трилера Загублена (Gone Girl) від Девіда Фінчера.

Крім того, актрису можна було побачити у фільмах Коктейль, Вона написала вбивство, Клієнт завжди мертвий, Відчайдушні домогосподарки, Закон і порядок, Ліки від здоров’я, Одного разу в казці.

Загалом Ліза Бейнс зіграла близько 70 ролей у театрі та кіно, а також мала чотири номінації на Golden Globe.

Смерть Чапкіса

13 червня стало відомо про смерть Григорія Чапкіса – відомого хореографа і народного артиста України. За свою тривалу кар’єру він завоював десятки нагород.

Крім того, хореограф вдало поєднував танці із благодійністю. Так, Григорій Чапкіс був одним із перших, хто почав проводити благодійні бали в Україні.