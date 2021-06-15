Дружина українського співака Віктора Павліка, блогер Катерина Реп’яхова, показала фото свого первістка.

Милою світлиною Катерина поділилася на особистій сторінці в Instagram. Проте обличчя немовляти блогер приховала.

Також вона подякувала підписникам за привітання та зазначила, що зараз хоче провести час зі своїм чоловіком та сином Михайлом.

– Весь світ зупинився. Хочеться бути зараз зі своїми хлопчиками. Дуже дякую за привітання і за те, що ви є у мене, – зворушливо написала Катерина.

Катерина Реп’яхова народила сина

Зранку 15 червня стало відомо, що дружина Віктора Павліка Катерина Реп’яхова народила сина.

Хлопчик з’явився на світ із вагою 3.4 кг і зростом 53 см. Це перша дитина для 27-річної Реп’яхової та четверта для 55-річного Павліка.

Фото: Віктор Павлік