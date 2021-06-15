Старший внук королеви Великої Британії Єлизавети II Пітер Філіпс розлучився з дружиною Отем після 12-ти років шлюбу.

Про розставання пари стало відомо ще в лютому 2020 року, але офіційно розірвання шлюбного процесу завершилося 14 червня 2021 року.

Варто зазначити, що 43-річний син принцеси Анни став першим членом королівської родини, який розлучився з дружиною.

Ініціатором розриву стосунків стала Отем. За словами жінки, вона була нещасливою у шлюбі з внуком королеви.

Пара одружилася у 2008 році у Віндзорському замку. Екс-подружжя виховує двох доньок – 10-річну Саванну і 9-річну Айлу.

– Хоча це сумний день для Пітера і Отем, вони як і раніше ставлять благополуччя і виховання своїх чудових доньок Савани і Айли на перший план. І Пітер, і Отем задоволені тим, що мирно вирішили питання з дітьми, – зазначено в офіційній заяві пари.

Як королева Єлизавета ІІ святкуватиме платиновий ювілей

У червні 2022 року у Великій Британії відзначатимуть 70-річчя королеви Єлизавети II з дня її вступу на британський престол.

Грандіозне святкування заплановано у період з 2 по 5 червня 2022 року. Ці дні стануть вихідними для всіх британців.

Детальніше про те, як королева Єлизавета II святкуватиме платиновий ювілей – читайте на Фактах ICTV.

Фото: The Cambridge Family