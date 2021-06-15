Син Григорія Чапкіса поділився фото батька в молодості

Син хореографа Григорія Чапкіса Грег поділився архівними фотографіями молодого батька.

У своєму Instagram Грег Чапкіс ділиться знімками, на яких зображений разом із татом. Також він поділився фото, де хореограф зовсім молодий.

На чорно-білих знімках Чапкіс зображений під час танцю. На ньому шаровари та вишиванка.

На фото хореограф виступає у складі ансамблю Вірського, в якому він танцював із 1946 по 1972 роки. Тоді ж Чапкіс виконав свій легендарний повзунець.

Помер Григорій Чапкіс

13 червня помер Григорій Чапкіс у віці 91 року. Цю новину повідомив його син Грег.

Хореографа поховають 18 червня. З 11.00 до 13.00 буде проходити церемонія прощання, яка відбудеться в Клубі Кабінету міністрів. Самі похорони пройдуть з 13.00 до 15.00 на Байковому кладовищі.

Фото: Грег Чапкіс, Григорій Чапкіс