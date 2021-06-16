Перевозили коробки: Василіса Фролова завагітніла під час першого сексу зі знайомим

Українська телеведуча Василіса Фролова завагітніла під час першої інтимної близькості зі своїм коханим продюсером Дмитром Котеленцем. Саме він став батьком її сина Родіона.

Про це ведуча розповіла в інтерв’ю на YouTube-каналі Анни Олицької.

– Діма увійшов в моє життя дуже спонтанно. Це було листування в соціальних мережах. Це було дуже веселе листування. Раптом він опинився у мене в гостях. Я кажу – поїхали перевозити коробки, я переїжджаю. Пів на п’яту ранку, ми почали перевозити коробки з книгами. Все дуже швидко закрутилося. І виявилося, що ця квартира стала для мене щасливою. Тому що треба було там вперше переночувати і одразу завагітніти, – розповіла Фролова.

Цікаво, що на момент зустрічі з Дмитром, у неї були стосунки з креативним директором Олександром Стрижельчиком. Вони були разом близько 11 років, періодично намагалися завагітніти, але нічого не виходило. Щойно Фролова дізналася про вагітність, то одразу припинила стосунки з Олександром.

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За її словами, чоловік складно це переніс, але зараз вже все налагодилося.

– Ми розлучилися в один момент. Він складно це пережив. Але вже пережив. Я завагітніла й одразу сказала, що все, вибачте, ось так. Діма прекрасний батько, я вдячна долі, що ми зустрілися, – зазначила телеведуча.

43-річна Василіса Фролова народила сина 7 березня 2021 року.

Фото: Василиса Фролова