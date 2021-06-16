Катерині Реп’яховій стало зле після пологів

У блогера та дружини Віктора Павліка Катерини Реп’яхової погіршився стан здоров’я після пологів. Жінка народила свого первістка Михайла 15 червня.

На своїй сторінці в Instagram Катерина опублікувала фото та повідомила, що поки не буде виходити на зв’язок, бо почувається погано.

На знімку рука жінки та крапельниця.

– Мені стало гірше. На зв’язок вийду пізніше, – написала Катерина на знімку.

Чому саме знадобилася додаткова допомога медиків, Реп’яхова не уточнила.

Дружині Павліка стало зле після пологів – вона під крапельницею / 1 фотография

Зранку 15 червня стало відомо, що дружина Віктора Павліка Катерина Реп’яхова народила сина Михайла.

Це перша дитина для 27-річної Реп’яхової та четверта для 55-річного Павліка.

Фото: Катерина Реп’яхова