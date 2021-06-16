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Євгенія Шапоренко |

Дружині Павліка стало зле після пологів – вона під крапельницею

Катерина Реп’яхова

У блогера та дружини Віктора Павліка Катерини Реп’яхової погіршився стан здоров’я після пологів. Жінка народила свого первістка Михайла 15 червня.

На своїй сторінці в Instagram Катерина опублікувала фото та повідомила, що поки не буде виходити на зв’язок, бо почувається погано.

На знімку рука жінки та крапельниця.

– Мені стало гірше. На зв’язок вийду пізніше, – написала Катерина на знімку.

Чому саме знадобилася додаткова допомога медиків, Реп’яхова не уточнила.

Катерині Реп’яховій стало зле після пологів
Катерині Реп’яховій стало зле після пологів
Дружині Павліка стало зле після пологів – вона під крапельницею / 1 фотография

Зранку 15 червня стало відомо, що дружина Віктора Павліка Катерина Реп’яхова народила сина Михайла.

Це перша дитина для 27-річної Реп’яхової та четверта для 55-річного Павліка.

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Фото: Катерина Реп’яхова

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