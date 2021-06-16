Колишня дружина засновника компанії Amazon Джеффа Безоса, Маккензі Скотт, пожертвувала на благодійність $2,7 млрд.

За словами Маккензі, ґранти отримають 286 різних організацій, які раніше не фінансувалися належним чином.

Серед них університети, заклади культури та некомерційні організації, які борються з расовою дискримінацією та займаються питаннями насильства в сім’ї.

Також Скотт додала, що організації самостійно вирішуватимуть, як витратити отримані гроші.

Вперше мільярдерка направила кошти на благодійність у липні 2020 року. Таким чином загальний обсяг її пожертвувань склав $8,5 млрд.

За даними Forbes, Маккензі Скотт посідає 22 сходинку у рейтингу найбагатших людей світу. А її власний капітал становить $57 млрд.

Джерело: Forbes