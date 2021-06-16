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Валентина Чорна |

Екс-дружина Джеффа Безоса пожертвувала на благодійність $2,7 млрд – куди підуть кошти

Маккензі Скотт і Джефф Безос

Колишня дружина засновника компанії Amazon Джеффа Безоса, Маккензі Скотт, пожертвувала на благодійність $2,7 млрд. 

За словами Маккензі, ґранти отримають 286 різних організацій, які раніше не фінансувалися належним чином.

Серед них університети, заклади культури та некомерційні організації, які борються з расовою дискримінацією та займаються питаннями насильства в сім’ї.

Також Скотт додала, що організації самостійно вирішуватимуть, як витратити отримані гроші.

Вперше мільярдерка направила кошти на благодійність у липні 2020 року. Таким чином загальний обсяг її пожертвувань склав $8,5 млрд.

За даними Forbes, Маккензі Скотт посідає 22 сходинку у рейтингу найбагатших людей світу. А її власний капітал становить $57 млрд.

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Джерело: Forbes

Фото: Getty Images

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