Екс-кохана американського актора Бена Аффлека, актриса Ана де Армас перебуває у стосунках з технічним керівником Tinder Полом Букадакісом.
Про це пише Page Six з посиланням на кілька джерел в оточенні пари.
Ана і Пол познайомилися завдяки спільним друзям.
Зазначається, що пара у стосунках вже кілька місяців. Букадакіс навіть представив актрису членам своєї сім’ї.
Стосунки Бена Аффлека і Ани де Армас
У березні 2020 року стало відомо, що Бен Аффлек і Ана де Армас зустрічаються. За версією ЗМІ, пара закрутила службовий роман під час зйомок еротичного трилера Глибока вода.
У січні 2021 року стало відомо, що пара розлучилася.
У червні Аффлека помітили зі своєю екс-нареченою, актрисою і співачкою Дженніфер Лопес. Пара пристрасно цілувалася.