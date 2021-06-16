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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Екс-кохана Бена Аффлека Ана де Армас закрутила роман з керівником Tinder

Ана де Арма

Екс-кохана американського актора Бена Аффлека, актриса Ана де Армас перебуває у стосунках з технічним керівником Tinder Полом Букадакісом.

Про це пише Page Six з посиланням на кілька джерел в оточенні пари.

Ана і Пол познайомилися завдяки спільним друзям.

Зазначається, що пара у стосунках вже кілька місяців. Букадакіс навіть представив актрису членам своєї сім’ї.

Стосунки Бена Аффлека і Ани де Армас

У березні 2020 року стало відомо, що Бен Аффлек і Ана де Армас зустрічаються. За версією ЗМІ, пара закрутила службовий роман під час зйомок еротичного трилера Глибока вода.

У січні 2021 року стало відомо, що пара розлучилася.

У червні Аффлека помітили зі своєю екс-нареченою, актрисою і співачкою Дженніфер Лопес. Пара пристрасно цілувалася.

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Фото: Getty Images

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