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Валентина Чорна |

Місце прощання з Григорієм Чапкісом змінилося: де пройде церемонія

Григорий Чапкис

Місце прощання з українським хореографом Григорієм Чапкісом, який помер 13 червня, змінилося.

Церемонія проходитиме 18 червня з 11.00 до 13.00 у Національній Філармонії України, яка знаходиться на Володимирському узвозі, 2. Цю інформацію Фактам ICTV підтвердили у Філармонії.

Хоча раніше повідомлялося, що в останню путь Чапкіса проводжатимуть у Клубі Кабінету міністрів України.

Сам похорон Григорія пройде з 13.00 до 15.00 на Байковому кладовищі. А для близьких танцюриста влаштують поминальний обід.

Смерть Григорія Чапкіса

Хореограф Григорій Чапкіс помер 13 червня на 92-му році життя. За словами Грега Чапкіса, причиною смерті танцівника стала старість.

В останні хвилини життя поруч з хореографом була його донька Лілія та дружина Міла.

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