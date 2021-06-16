Українська співачка Тіна Кароль поділилася зворушливим відео на честь річниці весілля з покійним чоловіком Євгеном Огіром. 15 червня вони відсвяткували б 13 років офіційного шлюбу.

Артистка писала ролик на тлі заходу сонця, що лише додало відео проникливості. На тлі червоного заходу вона показала ланцюжок на шиї, на якому одягнуті каблучки, які вони носили з чоловіком.

– Ми разом у небі та на землі, – підписала відео співачка.

У наступному ролику Тіна Кароль показала весільний альбом. На знімках щаслива пара ніжно дивиться одне на одного.

Стосунки Тіни Кароль і Євгена Огіра

У 2008 році Тіна Кароль і Євген Огір одружилися. Пізніше співачка народила первістка Веніаміна.

Через деякий час Євгену поставили страшний діагноз – рак шлунка. 28 квітня 2013 року чоловік помер у віці 33 років.