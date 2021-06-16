Американська співачка та акторка Теяна Тейлор стала найсексуальнішою жінкою у світі за версією міжнародного чоловічого журналу Maxim.

Зірка стала першою афроамериканкою, яка очолила рейтинг.

Також Теяна прикрасила обкладинку глянцю Maxim. На фото продемонструвала своє спортивне тіло та розкішний бюст.

– Хтось, ущипніть мене! Як підприємець, дружина і мати двох дітей, я зазвичай ховаюся за спортивними штанами, футболками, окулярами й зачіскою, яку встигаю зробити нашвидкуруч. Так що, як бачите, у мене не так багато часу, щоб бути і почуватися сексуальною, – написала Теяна.

Що постить Теяна Тейлор в Instagram

На особистій сторінці в Instagram у Теяни Тейлор 12,5 млн підписників.

Зірка часто публікує фото в купальнику, а також ділиться кадрами з фотосесій.

Що відомо про Теяну Тейлор

Теяна Тейлор стала відомою завдяки участі в реаліті-шоу My Super Sweet 16 на MTV. В кіно зірка почала зніматися у 2010 році. Тейлор грала у таких стрічках, як Вечірка, Лапочка 4, Пастка та Братська любов.

У 2016 році Теяна вийшла заміж за баскетболіста Імана Шумперта. Подружжя виховує двох доньок.

Джерело: Maxim

Фото: Теяна Тейлор