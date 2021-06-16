Російський актор Петро Красилов розлучився з дружиною Іриною Шебеко. Пара перебувала в шлюбі 16 років.

Чутки про розлучення зірки серіалу Не родись красивой вперше з’явилися тоді, коли його дружина разом із їхньою спільною донькою Олександрою поїхала жити в Лос-Анджелес – три роки тому. Петро говорив, що бачить родину рідко, проте не думав, що це зруйнує його шлюб.

Як повідомляють росЗМІ, Красилов і Шебеко все ж розлучилися, хоч і намагалися врятувати свої стосунки.

Це був другий шлюб артиста. Від першої дружини Наталії Селіванової в актора також є син Іван.

Стосунки Красилова та Шебеко

У 2005 році Петро Красилов та Ірина Шебеко одружилися. У 2006 році в подружжя народилася донька Олександра.

У 2017 році Ірина захотіла вивчитися на фотографа та вирушила з дочкою до Лос-Анджелесу. Артист бачився з ними тільки тоді, коли були шкільні канікули.

Фото: скрін із серіалу Жить дальше