Американська модель Кайлі Дженнер та реп-виконавець Тревіс Скотт з’явилися разом на світському заході Parsons Benefit.

Очевидно, пара відновила свій роман після двох років розставання. Також на вечірці була присутня їхня 3-річна донька Стормі.

За словами інсайдерів, Кайлі та Тревіс трималися за руки та багато обіймалися.

На благодійному заході Тревіс Скотт отримав нагороду за внесок у моду, мистецтво та соціальну справедливість. А у своїй промові репер сказав, що кохає доньку і дружину.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт розірвали свої стосунки восени 2019 року. Але попри це пара продовжувала спілкування та разом виховувала доньку.