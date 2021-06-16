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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Після двох років розставання: Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт вийшли разом у світ

кайли дженнер, тревис скотт

Американська модель Кайлі Дженнер та реп-виконавець Тревіс Скотт з’явилися разом на світському заході Parsons Benefit.

Очевидно, пара відновила свій роман після двох років розставання. Також на вечірці була присутня їхня 3-річна донька Стормі.

За словами інсайдерів, Кайлі та Тревіс трималися за руки та багато обіймалися.

На благодійному заході Тревіс Скотт отримав нагороду за внесок у моду, мистецтво та соціальну справедливість. А у своїй промові репер сказав, що кохає доньку і дружину.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт розірвали свої стосунки восени 2019 року. Але попри це пара продовжувала спілкування та разом виховувала доньку.

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Джерело: People

Фото: Getty Images

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