Екс-продюсер співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна, яка раніше заявила, що йде з шоу-бізнесу, зізналася, що працюватиме у кіноіндустрії.

На особистій сторінці в Instagram Нателла оприлюднила пост, в якому розповіла, що залишився рівно місяць до початку зйомок нового фільму.

Проте Крапівіна не уточнила, у ролі кого вона виступить у процесі знімань – режисера чи продюсера.

– Чотири роки загалом ми писали сценарій і шукали партнерів. Чекаю моменту, коли зможу поділитися подробицями. Але одне можу сказати напевно: каст – вогонь! – написала Нателла.

Скандал Нателли Крапівіної з Філіпом Кіркоровим

Нещодавно Нателла Крапівіна заявила, що припиняє співпрацю зі Світланою Лободою. Це сталося на тлі висловлювань продюсера про російську музичну премію Муз-ТВ і появу на ній Філіпа Кіркорова.

Нателла розкритикувала співака та зазначила, що шоу-бізнес дедалі більше нагадує цирк потвор. Детальніше про скандал Нателли Крапівіної з Філіпом Кіркоровим – читайте у матеріалі.

Фото: Нателла Крапівіна