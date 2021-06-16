Анастасія Приходько показала свій будинок і розповіла про витрати

Українська співачка Анастасія Приходько показала, який вигляд має її заміський будинок, і розповіла, скільки витрачає грошей на місяць.

Заслужена артистка України разом із чоловіком і трьома дітьми живе в будинку площею 200 кв.м. Прибирання в ньому обходиться в 2 тис. грн. Однак, Анастасія в основному робить це самостійно. Про це зірка розповіла Олександрі Кучеренко в рубриці Зіркова скарбничка.

Також на території житла зірки є басейн, який обійшовся родині в $15 тис. А одна з останніх найбільших покупок у дім – піаніно вартістю $7 тис.

Виконавиця розповіла, що в місяць для комфортного життя її родині потрібно $2 тис. Найбільше йде на їжу – 1,5-2 тис. грн у три-чотири дні.

– У магазині з продуктів купую все, що захочу, – розповіла Приходько.

Основні витрати на дітей – покупка одягу. Найбільші витрати на себе – ін’єкції краси.

– Загалом заїжджаю в магазин і беру три-чотири футболки, дві пари джинсів, взуття. Можу на одну дитину за раз витратити 5-10 тис. грн, – зізналася артистка.

Заміський будинок і басейн за $15 тис.: скільки Приходько витрачає на місяць / 4 фотографии

Загалом на місяць родина співачки витрачає близько 82 тис. грн.

– Я не вмію поводитися з грошима. Життя одне, і я не хочу його присвятити постійному заощадженню. Якщо хочу – купую, – сказала Приходько.

Фото: Анастасія Приходько