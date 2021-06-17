Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова розповіла, що знімала пологи на камеру.

Реп’яхова поділилася враженнями від пологів, відповідаючи на запитання в Instagram.

– Я думала, що перечекати треба лише те, що відбувається до епідуралки. Але я не знала, що все, що до епідуралки – це взагалі нічого. Так, перейми сильні, болючі, але з потугами це не порівняти, – зазначила Катя.

За словами Катерини, вона не знала, що потуги і народження дитини відбуваються без анестезії.

– Тобто ти все маєш відчувати. Я цього не знала, і була до цього не готова, – поскаржилася Реп’яхова.

Вона розповіла, що потуги це було найстрашніше.

– Я не хочу лякати дівчат, яким ще доведеться народжувати, я і сама ще хочу народжувати, але це має пройти кожна жінка, – додала Реп’яхова.

Також дружина Павліка зазначила, що пологи пройшли добре, без розривів.

Пологи Реп’яхової знімали на камеру.

Народження первістка

Зранку 15 червня стало відомо, що дружина Віктора Павліка Катерина Реп’яхова народила сина Михайла.

Це перша дитина для 27-річної Реп’яхової та четверта для 55-річного Павліка.

Фото: Катерина Реп’яхова