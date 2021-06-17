Блогер і дружина Віктора Павліка Катерина Реп’яхова розповіла, що стало причиною погіршення її стану на наступний день після пологів. Вона народила первістка 15 червня.

Реп’яхова повідомила, що в неї загострився цистит.

– Мені вже легше, можна сказати, що все добре, зробили крапельницю. Справа в тому, що в мене загострився цистит і чомусь дуже сильно,-сказала Катерина.

Вона додала, що вже не могла терпіти, тому звернулася за допомогою до лікарів пологового будинку.

16 червня Катерина Реп’яхова повідомила, що погано себе почуває. 27-річна блогер опублікувала знімок, на якому видно, що їй поставили крапельницю. Також сказала, що не виходитиме на зв’язок доти, поки її стан не покращиться.

Фото: Катерина Реп’яхова