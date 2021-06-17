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Валентина Чорна |

Тепер без “ангелів”. Чому Victoria’s Secret відмовилась від моделей із крилами

ангел Victoria's Secret

Компанія Victoria’s Secret відмовилася від супермоделей, які протягом десятиліть дефілювали з ангельськими крилами. Тепер на подіум виходитимуть жінки, які відомі своїми досягненнями, а не формами.

Серед нових облич, які рекламуватимуть бренд, є футболістка Меган Рапіноу, акторка Пріянка Чопра, модель-трансгендер Валентина Сампайо, фотограф Аманда де Кадене, а також адвокат Палома Еслер.

– Коли змінювався світ, ми занадто повільно реагували. Нам потрібно було перестати думати про те, чого хочуть чоловіки, і почати думати про те, чого хочуть жінки, – сказав генеральний директор компанії Мартін Уотерс.

Таким чином компанія Victoria’s Secret хоче переосмислити поняття сексуальності, а також прагне стати захисником розширення прав і можливостей жінок.

Крім цього, бренд формує нову раду директорів, у якій всі місця, крім одного, займатимуть жінки.

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Джерело: The New York Times

Фото: Depositphotos

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