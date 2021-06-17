Російська акторка Христина Асмус зізналася, що перебуває у стосунках. Також зірка прокоментувала чутки про романи зі своїми колегами, які періодично з’являються в ЗМІ.

Христина сказала, що навіть будучи в шлюбі з Гаріком Харламовим, їй завжди приписували безліч романів. А за останній рік її зводили з Олексієм Чадовим, Наваї Бакіровим, Мілошем Биковичем, Олександром Петровим.

Однак вона наголосила, що ні з ким із перерахованих її не пов’язувало нічого, крім дружби та роботи.

– Так, у мене є стосунки й не один рік вже. Але преса жодного разу не виграла у вгадайку, – зазначила Асмус.

Восени 2020 року стало відомо, що Христина Асмус і Гарік Харламов розлучилися. Рішення про закінчення своїх стосунків вони ухвалили після восьми років шлюбу. У екс-подружжя є спільна донька – 7-річна Анастасія.

За словами Гаріка, рішення про розлучення вони ухвалили разом. В одному з інтерв’ю Христина сказала, що проблеми в їхніх стосунках почалися через те, що вона ігнорувала свої інтереси та в усьому підлаштовувалася під чоловіка. Відтоді шанувальники можуть тільки здогадуватися, з ким крутить роман Асмус. Сама зірка не розкриває імені свого обранця.