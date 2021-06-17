Онука королеви Єлизавети II принцеса Беатріс образилася на Меган Маркл. Герцогиня Сассекська назвала новонароджену доньку тим самим ім’ям, яким Беатріс хотіла назвати свою.

У травні стало відомо, що принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці очікують народження первістка. Беатріс заявила, що хотіла назвати свою доньку дитячим прізвиськом Єлизавети II – Лілібет. І ще місяць тому розповіла про це своїм рідним.

– Меган вкрала ім’я моєї дочки, – заявила принцеса.

Беатріс підтримує близькі стосунки зі своєю бабусею, саме тому вона хотіла назвати свою першу дитину на її честь.

За даними іноЗМІ, принцеса заплакала, коли дізналася, що герцоги Сассекські назвали свою доньку Лілібет. Також вона вважає, що принцу Гаррі та Меган Маркл не потрібно було в такий спосіб наголошувати на тому, що їхні діти близькі до королівського двору.

У червні принц Гаррі та Меган Маркл стали батьками вдруге. Герцоги Сассекські назвали новонароджену дівчинку Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети та бабусі Діани.

Джерело: New Idea