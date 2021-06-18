Відомого українського хореографа Григорія Чапкіса поховали на Байковому кладовищі в Києві.

Похорон легендарного танцюриста відбувся сьогодні, 18 червня, з 13.00 до 15.00. До цього з Чапкісом прощалися в Національній філармонії України.

На похороні були найближчі родичі хореографа – син Грег, донька Лілія та онука Анна зі своєю донькою. Були присутні учні танцюриста та колеги.

Після 15.00 для близьких хореографа влаштують поминальний обід.

Також президент України Володимир Зеленський прийшов попрощатися з Григорієм Чапкісом. Він не став давати коментарі, а свої співчуття висловив раніше на Facebook. Володимир Зеленський сказав, що хореограф був тим, із кого хочеться брати приклад.

На церемонію прощання з Чапкісом також прийшли Дмитро Гордон, Влад Яма та Павло Зібров.

91-річний Григорій Чапкіс помер 13 червня. Його син Грег сказав, що причиною став вік.