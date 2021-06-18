Російська співачка Земфіра подала судовий позов про захист честі і гідності проти письменника Євгена Гришковця.

Зірка вимагає 1,5 млн руб компенсації (560 тис грн) за те, що Гришковець в ефірі програми Бі Коз назвав її “наркоманкою”, а всі її пісні з нового альбому Бордерлайн “наркоманськими”.

– Коли людина дозволяє собі все, коли вирішує питання “я можу зробити все”, я можу витягнути з себе все що завгодно, все без винятку: всі мої наркотичні кошмари і весь свій наркотичний егоїзм і викласти його тим людям, які вісім років чекали хоч чогось. Вона наркоманка, і це наркоманські пісні, – сказав Гришковець.

Земфіра заявила, що слова Гришковця не відповідають дійсності, є наклепом, а також символізують антисоціальну та антигромадську поведінку.

У результаті інциденту Земфіра почала страждати безсонням та нервовими зривами. Тому, крім компенсації, вона вимагає Гришковця спростувати свої слова.

Нагадаємо, що Земфіра випустила альбом Бордерлайн у лютому 2021 року. До сьомої студійної роботи виконавиці увійшло 12 композицій.

Шанувальники Земфіри прийшли в захват, оскільки вони чекали на новий альбом протягом восьми років.

Джерело: Дождь