Коханий Ксенії Мішиної, комік Олександр Еллерт привітав її із днем народження. Сьогодні, 18 червня, акторці виповнилося 32 роки.

У своєму Instagram Олександр привітав Ксенію в милій жартівливій формі. Комік опублікував фотографію, на якій зображений в оточенні різних знімків Мішиної.

– Вона в мене така різна, що сьогодні день народження не у Ксю, а в усіх моїх Ксю. У тої, яка сміється, гарчить, пирхає та заціловує. В тої, якій нічого одягнути і яка раз на тиждень несе додому пакети з одягом. У тої, що, якщо їсть у машині, то крихт більше, ніж було їжі, – написав Еллерт.

Він наголосив, що його кохана настільки різна та в її 46 кілограмах ваги живе мільйон різних Ксеній.

– Я їм бажаю збільшуватися в багатогранності, але залишатися в 46 кілограмах. Ксю! Кохаю всіх твоїх Ксю! З днем народження, – підсумував Олександр.

18 грудня 2020 року відбувся фінал романтичного реаліті-шоу Холостячка 1, в якому головна героїня Ксенія Мішина обрала Олександра Еллерта. Відтоді пара будує стосунки та живе разом. Вони неодноразово натякали на весілля, а Олександр навіть якось пожартував, що в 2022 році буде вже не вести весілля, а сидіти на ньому в ролі нареченого.

Раніше Ксенія Мішина показала каблучку зі штучним каменем, виготовленим із її крові. В дорогоцінному камені також є кров Олександра Еллерта. Акторка заінтригувала своїх шанувальників, оскільки носить каблучку на безіменному пальці правої руки.

Фото: Олександр Еллерт