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Валентина Чорна |

У Києві прощаються з хореографом Григорієм Чапкісом

Чапкіс Григорій

Сьогодні, 18 червня, в останню путь проводжають українського хореографа Григорія Чапкіса. Церемонія прощання з танцівником проходить у Національній Філармонії України.

На похорон Григорія Чапкіса приїхали його рідні зі всього світу, зокрема син Грег, донька Лілія та онука Анна Сафрончик.

В останню путь хореографа проводжають у білому костюмі з золотим метеликом. Чапкіса поховають на Байковому кладовищі, а для рідних влаштують поминальний обід.

Також попрощатися з хореографом прийшов президент України Володимир Зеленський. Серед зірок на церемонії був присутній Влад Яма.

похорон Чапкиса

похорон Чапкиса

похорон Чапкиса похорон Чапкиса похорон Чапкиса похорон Чапкиса похорон Чапкиса

похорон Чапкиса

похорон Чапкиса

Похорон Григорія Чапкіса: ФОТО

Похорон Григорія Чапкіса: ФОТО Похорон Григорія Чапкіса: ФОТО

Нагадаємо, що Григорій Чапкіс помер 13 червня на 92-му році життя. За словами Грега Чапкіса, причиною смерті танцівника стала старість.

Але навіть попри поважний вік та проблеми зі здоров’ям, Григорій залишався активним та життєрадісним до кінця своїх днів. В останні хвилини життя поруч з хореографом була його донька Лілія та дружина Міла.

Фото: Григорій Чапкіс, Сегодня

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