Похорон Григорія Чапкіса: ФОТО

Сьогодні, 18 червня, в останню путь проводжають українського хореографа Григорія Чапкіса. Церемонія прощання з танцівником проходить у Національній Філармонії України.

На похорон Григорія Чапкіса приїхали його рідні зі всього світу, зокрема син Грег, донька Лілія та онука Анна Сафрончик.

В останню путь хореографа проводжають у білому костюмі з золотим метеликом. Чапкіса поховають на Байковому кладовищі, а для рідних влаштують поминальний обід.

Також попрощатися з хореографом прийшов президент України Володимир Зеленський. Серед зірок на церемонії був присутній Влад Яма.

Нагадаємо, що Григорій Чапкіс помер 13 червня на 92-му році життя. За словами Грега Чапкіса, причиною смерті танцівника стала старість.

Але навіть попри поважний вік та проблеми зі здоров’ям, Григорій залишався активним та життєрадісним до кінця своїх днів. В останні хвилини життя поруч з хореографом була його донька Лілія та дружина Міла.

Фото: Григорій Чапкіс, Сегодня