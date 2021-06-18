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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

У мене була мета: Насті Каменських пропонували інтим за гроші

Настя Каменских

Українська співачка Настя Каменських зізналася, що багаті чоловіки пропонували їй інтим за гроші.

В інтерв’ю програмі Слава+ зірка розповіла, що такі випадки часто траплялися на початку її музичної кар’єри.

Це не подобалося співачці, тому їй доводилося звертатися по допомогу до свого майбутнього чоловіка Потапа.

– Це було дуже давно, як тільки гурт став популярним. Олексій завжди допомагав мені, я його просила, оскільки мені це не подобалося. Одного чоловіка навіть побила трояндами із шипами. У мене була мета, і я розуміла, що хочу досягти її самостійно, – зазначила Каменських.

Раніше Настя Каменських заспівала в Сarpool Karaoke разом з блогером YanGo (Яном Гордієнком).

Зірка в машині виконала три хіти – Это моя ночь, Ма та Красное вино, а також поспілкувалася зі своїми шанувальниками.

Фото: Настя Каменських

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