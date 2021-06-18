Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Вдома так добре: дружину Павліка виписали з пологового будинку

Екатерина Репяхова

Дружину українського співака Віктора Павліка Катерину Реп’яхову виписали з пологового будинку.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram Катерина оприлюднила відео, на якому показала дитячу кімнату та квіти, які їй подарував чоловік.

Реп’яхова зізналася, що нікому не говорила про виписку з пологового будинку, оскільки не хотіла бути у центрі уваги журналістів.

– Я щаслива, вдома так добре. Навмисно нікому не говорила про виписку, бо не хотіла, щоб приїжджали журналісти. Я знаю, що багато хто хотів і питав. Максимально намагалася не афішувати це, і слава Богу, що нікого не було. Зараз ми вже вдома, а Мишко у себе в ліжечку, – сказала Катя.

Нагадаємо, що Катерина Реп’яхова народила первістка 15 червня. Хлопчика назвали Михайлом. Він став першою дитиною для 27-річної Катерини Реп’яхової, та четвертою для 55-річного Віктора Павліка.

Після пологів жінці стало зле, і вона лежала під крапельницею. Але згодом виявилося, що причиною поганого самопочуття стало загострення хронічного циститу.

Фото: Катерина Реп’яхова

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка