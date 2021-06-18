Блогер-мільйонник Тетяна Пренткович розповіла, як дізналася про зраду чоловіка Ореста Мурія, чому приховувала причину розлучення та чого боїться найбільше.

В інтерв’ю Маші Єфросиніній Пренткович сказала, що Орест сам зізнався їй у зраді.

– Ми сиділи та просто говорили про наші стосунки, оскільки розуміли, що щось не так. Він сказав, що хоче мені у чомусь зізнатися, та розповів про зраду. Показав фото й Instagram цієї дівчини, – сказала Таня.

Вона наголосила, що це стало для неї несподіванкою, оскільки навіть не думала про це. У їхній парі завжди були довіра та партнерство.

– Мені було гидко, це зрада. Він був моїм чоловіком, хлопцем і найкращим другом. А тут в один момент я втратила багато людей в одній особі, – згадує Пренткович.

Блогер зізналася, що вони довгий час із екс-чоловіком приховували причину розлучення, оскільки думали, що стосунки можуть налагодитися.

– Ми не хотіли про це розповідати через те, що не відразу пішли і розлучилися. Спочатку ми почали жити окремо. Мені хотілося зрозуміти, що для мене гірше – бути без нього або пробачити зраду, – сказала Таня.

У підсумку Пренткович зрозуміла, що як пара вони більше не можуть бути разом.

– Були спроби повернути мене та все налагодити. Ходили чутки, що він хотів зробити мені повторну пропозицію, але його відмовили від цього. У ті моменти, коли він намагався мене повернути, у нього вже були якісь стосунки, – розповіла блогер.

Також Пренткович зізналася, що найбільше в житті боїться залишитися сама.

– У той момент, коли в мене було розлучення, я найбільше боялася, що залишуся одна. Ще один такий досвід я б не хотіла пережити, – наголосила Таня.

Тетяна Пренткович і Орест Мурій перебували у стосунках протягом восьми років. У пари є спільний син – 3-річний Іван.

Наразі Тетяна перебуває у стосунках із підприємцем Андрієм Гонковським.

Фото: Тетяна Пренткович