Володимир Зеленський прийшов на прощання з Григорієм Чапкісом

Президент України Володимир Зеленський прийшов попрощатися з хореографом Григорієм Чапкісом. Публічна церемонія прощання з легендарним танцюристом проходить сьогодні, 18 червня, в фойє Національної філармонії України в Києві.

Володимир Зеленський не став спілкуватися з пресою і давати будь-які коментарі, оскільки не вважає це неправильним.

Зеленський прийшов на церемонію прощання з Чапкісом / 3 фотографии

Раніше президент України висловив свої співчуття в Facebook. Він зазначив, що Чапкіс був людиною з незламним характером, сильною енергетикою, неймовірною жагою до життя та тим, з кого хочеться брати приклад.

Церемонія прощання розпочалася об 11.00 і триватиме до 13.00. Самі похорони пройдуть з 13.00 до 15.00. Хореографа поховають на Байковому кладовищі.

91-річний Григорій Чапкіс помер 13 червня. Його син Грег повідомив, що причиною став вік. Також останнім часом хореограф часто потрапляв до лікарні.

В останні хвилини його життя поруч з ним була донька Лілія та дружина Міла.