Співачку МакSим ввели у штучну кому

Співачку МакSим госпіталізували у медичний заклад з пневмонією та 40% ураженням легень. Наразі її під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів, оскільки стан здоров’я артистки погіршується.
Напередодні концерту у співачки з’явилися перші ознаки застуди. Артистка здала тест на Covid-19, однак він виявився негативним. З цієї причини виступ вирішили не переносити.
Незабаром зірці стало погано під час концерту, дівчину вивели зі сцени. Потім стало відомо, що її госпіталізували в клініку в Москві – співачку відвезли в медичний заклад на кареті швидкої допомоги.
За словами джерела у клініці, де зараз перебуває співачка, 38-річну артистку ввели в штучну кому, щоб знизити навантаження на внутрішні органи та запобігти кисневому голодуванню.
Наразі медичні працівники проводять комплексне обстеження організму, щоб розписати детальну стратегію лікування співачки.
Цю інформацію також підтвердила піар-менеджер МакSим Яна Богушевська. За її словами, ситуація під контролем – попередньо вона навіть спілкувалася зі співачкою, яка налаштована на одужання.
Ситуацію можуть ускладнити проблеми зі здоров’ям у співачки. у 2019 році МакSим потрапила в ДТП, після якого в артистки був тривалий період відновлення.
Тоді вона довгий час не давала концертів. Зовсім нещодавно МакSим знову почала виступати – вона випустила декілька треків та відновила гастролі. Зараз концерти скасували або перенесли на більш пізні дати.
Джерело: Starhit
Фото: МакSим