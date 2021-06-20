День батька 2021 в Україні: зіркові татусі розповіли, чому вчать дітей

В Україні 20 червня відзначають День батька. Свято покликане звернути увагу на взаємини батьків із дітьми.

Факти ICTV поцікавилися у знаменитих татків, чому виховання з їхнього боку дуже важливе, а також, чому дітей можуть навчити тільки вони.

Григорій Решетник, ведучий на телеканалі СТБ, батько трьох синів

Ведучий переконаний, що тато має бути універсальним солдатом.

– Окрім звичних чоловічих вчинків: бути сильним, відповідальним, вміти відстояти себе та дівчинку у школі, татко і сам має вчитися разом з дітьми. Я заради дітей навчився плавати у 30 років, – зазначив Решетник.

Григорій переконаний, що татові необов’язково бути ідеальним, адже він може чогось не знати або не вміти. Телеведучий зазначив, що не варто боятися вчитися чомусь разом із дітьми.

– Ось саме у цей час, коли ви разом це робите, зав’язується справжня чоловіча дружба. Вони можуть змагатися з татом, бути кращими у чомусь, це їм дає відчуття лідерства. Ми із дітьми граємо в шахи, теніс, збираємо різні конструктори, плаваємо, опановуємо різні види спорту. Зі старшим сином ми займаємося навчанням і математикою, – розповів Решетник.

Ведучий додав, що дуже важливо привчити дітей до постійного руху, адаптувати їх у цьому світі. Крім того, татки завжди мають пам’ятати, що вони – приклад для своїх дітей. Григорій Решетник додав, що варто і про погані вчинки не забувати розповідати дітям.

– Наприклад, хтось там вдарив сина у грі. Ми маємо пояснювати, що необов’язково одразу давати здачі, бо може бути випадковість. Необов’язково проявляти агресію, варто бути більш толерантним, вирішувати справу за допомогою діалогу, – підкреслив ведучий.

Сергій Кудімов, ведучий програми Факти тижня на ICTV, батько сина і дочки

Кудімов поділився тим, які життєві уроки йому надав батько, і як це вплинуло вже на його стосунки із власними дітьми.

– Тато завжди був дуже щирим. Його слова не розходилися із вчинками. Для дитини, яка, як губка, вбирає все, що відбувається навколо, це було дуже важливо. Він пояснював мені, розмовляв, але ніколи не ламав через коліно. Всі свої ґулі я набивав сам. Але завдяки йому це були дріб’язкові синці, а не глибокі рани. Бували ситуації, коли до прірви залишалися лічені кроки. Але мені вистачало розуму зупинитися. Адже батько так би не вчинив. Це спрацьовувало на рівні підсвідомості. І за це я йому вдячний, – розповідає ведучий.

Сергій Кудімов вважає, що, маючи такий приклад для себе, його головне завдання – виховати вже своїх дітей хорошими людьми.

– Моя черга бути прикладом. Адже мільйон найкрасивіших і правильних слів може перекреслити один вчинок, – підсумував телеведучий.

Потап, продюсер, артист, виховує сина

– Батько може навчити сина ставленню до жінки: до матері, до сестри, до дівчинки – це найголовніше. І, звичайно, взаєминам з іншими чоловіками, – зазначив Потап.

Олександр Педан, телеведучий на Новому каналі, виховує сина й доньку

Телеведучий зазначив, що його тішить час, в якому він живе, бо обов’язки із догляду за дитиною гендерно не розділяються. Татки можуть сидіти у декреті, а жінки у той час – заробляти гроші. Тут головне – власне бажання.

– Що особисто я даю дітям? Насамперед, свою увагу. Цим чоловіки, на жаль, часто нехтують. Попри завантаженість поспішаю додому і намагаюся якомога більше вільного часу приділити дітям. Це потрібно, аби не втратити момент дружби, зв’язок із дитиною – і не пошкодувати про це згодом. Я щиро раджу татам не валятися на дивані з пультом до телевізора, а приділяти увагу дітям, – розповів Педан.

Він зазначив, що хоче бути для доньки та сина гарним прототипом чоловіка.

– Адже модель своїх майбутніх стосунків вони беруть від наших із дружиною. Також намагаюся привити їм любов до спорту. То на скейтах ганяємо з Лєрою, то на скеледромі лазимо, вона отримала сертифікат дайвера, а зараз ходить в спортзал до мого тренера. З Маріком катаємося на велосипедах. Коли стане геть спекотно, будемо вправлятися у плаванні в басейні. І ще планую з осені з ним відвідувати скеледром, там його усі вже зачекалися, – додав телеведучий.

Євген Сморігін, актор, резидент Дизель шоу, батько двох синів і доньки

За словами актора, батько повинен дати базові знання щодо обов’язків вдома, які давно закріпилися за чоловіком.

– Навчаю поводженню з робочими інструментами: викрутка, плоскогубці, гайковий ключ тощо. У будь-якому будинку чоловік повинен вміти щось полагодити, підкрутити і поличку повісити, – зазначив Сморигін.

Він додав, що дуже важливим є виховання у дитині відповідальності, зокрема в роботі.

– Мій старший син – професійний актор. Головне, чого я його навчив, це відповідальний підхід до роботи. Знання тексту, розуміння ролі і пунктуальність. Моя мама завжди казала: точність – ввічливість королів! – підкреслив Євген Сморигін.

Андре Тан, дизайнер, ведучий, виховує доньку

За словами Андре Тана, головне, що він може зробити для своєї дочки – любити.

– Татам потрібно навчитися показувати свою любов дочкам. Я дарую Соні безмежне тепло, хвалю її, підтримую, захоплююся і завжди говорю, як сильно її люблю. Для дівчинки дуже важливо, щоб саме тато її любив, підтримував, розумів і приймав. Причому завжди. Батьківська любов, отримана в дитинстві, дасть відчуття впевненості, захищеності у майбутньому, допоможе вистояти в дорослому житті, – зазначив Андре Тан.

Сергій Костира, психолог, адвокат, телеведучий на каналі СТБ, виховує сина

За словами телеведучого, батько – гарант безпеки, достатку.

– Чому може навчити батько? Починаючи від забитого гвіздка, закінчуючи зануренням в океані. Всьому, що подобається дитині – має навчати батько, проте не варто нав’язувати їй свою точку зору. Розумний батько може пояснити дитині, де вона помиляється. Кожна людина проходить через свої помилки сама, а батько – як інструмент подолання цих проблем. Мама відповідає за інші фактори, а батько – за ці, – розповів Костира.

Він додав, що батько має навчити хлопчика бути чоловіком. У всьому, що подобається хлопчику, який зростає, батько повинен його підтримати. Якщо дитині подобаються занурення, то батько має зробити це безпечним та цікавим. А хлопчик, зі свого боку, вже дивиться, яка модель поведінки батька в родині, і починає її копіювати.

– Наприклад, моєму Сашкові дуже подобалося занурюватися. Він занурився, я його підтримав. Дитина захотіла квадроцикл – він катається на ньому. Якщо він навіть захоче вишивати хрестиком, я й це підтримаю, оскільки це – ініціатива моєї дитини. Проте він повинен розуміти, що головне – це безпека та правильність дій. А от що це будуть за дії, то цей шлях він пройде самостійно, – підкреслив Сергій Костира.

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