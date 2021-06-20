Міддлтон, Джамала та Дзідзьо: привітання знаменитостей до Дня батька

В неділю, 20 червня 2021 року по всьому світі святкується День батька.

Всі люди, включно із зірками та знаменитостями як в Україні, так і за її межами, вітають в соцмережах своїх тат.

Іноземні зірки

Зокрема, з привітаннями виступила герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон.

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Крім того, фотографію з батьком виставила і актриса Кейт Хадсон.

– Наш найвірніший захисник. Наш надійний і справжній капітан. Наш, іноді без сорому, батько-авантюрист! Від катання на лижах з вертольота, польотів на літаку з відкритою кабіною, до верхової їзди без сідла. Завдяки тобі моє дитинство і доросле життя повне пригод. Я так люблю тебе, тату, – написала Хадсон.

Також свої привітання опублікував і легендарний екс-футболіст Девід Бекгем. Він прикріпив до свого посту архівне фото, яке супроводжував жартом про витоки свого стилю.

Фотографію свого батька і чоловіка також опублікувала і дочка екс-учасника культової групи Бітлз Пола Маккартні. Вона підкреслила, що ці двоє чоловіків – найдорожчі для неї на землі і вона дуже щаслива, що поруч з нею знаходяться саме вони.

Миле фото з дітьми і батьком опублікувала також і актриса Кетрін Зета-Джонс.

– Ти це все, і все це ти! Я люблю тебе! Спасибі, що завжди був зі мною, – написала голлівудська зірка.

Українські знаменитості

Не залишилися осторонь і українські знаменитості. Зокрема, знімок з сином опублікував журналіст ICTV Костянтин Стогній.

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Він підкреслив, що смішно дивитися на те, як чоловіки виставляють фотографії дипломів Отця року. За його словами, це те ж саме, що замість робіт художника на документи про їхню красу.

У свою чергу ведучий програми Факти.Спорт Андрій Ковальський з нагоди свята отримав нагороду За відповідальне батьківство.

– Приємно бути серед тих, кого ставлять у приклад. Хороших пап без суперський мам не буває, як і навпаки. Тому щоб у дитини було все круто – в сім’ї повинна бути гармонія, – зазначив він.

Шоумен Олександр Педан також опублікував миле фото зі своєю дитиною і дружиною. Він зазначив, що не може повірити, як швидко пролетів 16 років з моменту, як він вперше став татом. Він додав, що його дочка Лера вже йде в 11 клас і навіть допомагає батькові з роботою.

Милі фото свого батька і чоловіка опублікувала і співачка Джамала. Вона підкреслила, що всі свої пісні завжди присвячує саме цим людям.

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Співак Дзідзьо у інстаграмі виклав єдине збережене в нього фото з покійним батьком. Він додав, що сьогодні той наснився йому в дуже дивному сні. Дзідзьо наголосив , що на усе життя запам’ятав ті миті, коли перебував поруч зі своїм татом і буде зберігати спогади про нього в своєму серці вічно.

Привітання з днем ​​батька також опублікував і син репера Потапа.

Міддлтон, Джамала та Дзідзьо: привітання знаменитостей до Дня батька / 10 фотографий

День батька: кращі привітання та листівки

Щорічно 20 червня відзначається День батька.

Для кожного з нас батько – це приклад для наслідування, опора і надійне плече у важку хвилину.

До цього дня Факти ICTV підготували кращі поздоровлення з Днем батька в листівках і СМС.