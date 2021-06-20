Хочу дати дорогу наступному поколінню: Джіджі Хадід йде з моделінгу

Американська 25-річна супермодель палестинського походження Джіджі Хадід збирається завершити модельну кар’єру та змінити професію.

Про це Хадід повідомила у великому інтерв’ю британському щомісячному журналу i-D, обкладинку якого вона неодноразово прикрашала.

– Я втілила в життя всі свої мрії про моду і подумала: Що ж тепер? Мені не потрібна нова обкладинка або рекламна кампанія. Я б вважала за краще залишити це місце нового обличчя, тому, кому це дійсно важливо, – повідомила модель.

Хадід додала, що готова поступитися місцем на подіумі людині, чиє життя зміниться завдяки кар’єрі.

– Я хочу дати дорогу наступному поколінню, – сказала вона.

Зірка розповіла, що до зміни професії її підштовхнуло народження дитини. З появою батьківських обов’язків вона почала прагнути більшої стабільності.

Модель не відкидає варіант із дизайном. Насамперед вона бачить для себе більш врівноважену професію, аніж бути в іншій країні, на іншому знімальному майданчику і з новим фотографом кожного дня.

– Мені подобається творча частина, і все, що відбувається за лаштунками, для мене дійсно весело. Я працюю над дизайнерськими ідеями з точки зору мого власного бренду і звужую його до тієї ніші, яку, на мій погляд, було б круто вивести в світ з прив’язкою до неї мого імені, – зазначила Хадід.

Також Джіджі Хадід розповіла, що прогне стабільності. Їй подобається ідея ходити до одного і того ж офісу або студії кілька днів на тиждень, але там має бути дитяча кімната.

– Тепер, коли я мама, мені подобається ідея ходити до одного і того ж офісу, де буде невелика ігрова кімната, яку я можу зробити для Хай у себе на роботі, – поділилася модель.

Нещодавно чоловік Джіджі Хадід британський співак Зейн Малік розповів про стосунки з дружиною та про виховання дочки Хай.

Джіджі Хадід народила дівчинку у вересні 2020 року. Протягом вагітності модель продовжила зніматися у фотосесіях, не приховуючи округлих форм.

Джерело: i-D