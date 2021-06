Зірка серіалу Друзі Джеймс Майкл Тайлер вже три роки бореться з раком простати. Хвороба досягла четвертої стадіїї та вразила кістки актора.

Про це Джеймс Майкл Тайлер повідомив в ефірі шоу Today. Він зазначив, що про хворобу дізнався під час щорічного огляду у лікаря.

На перших стадіях хвороби актор почувався добре. Але з початком пандемії рак почав мутувати, а його стан здоров’я став погіршуватися. Зараз Джеймс проходить курс хіміотерапії.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc

— TODAY (@TODAYshow) June 21, 2021