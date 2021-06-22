Зірка серіалу Друзі Джеймс Майкл Тайлер вже три роки бореться з раком простати. Хвороба досягла четвертої стадіїї та вразила кістки актора.

Про це Джеймс Майкл Тайлер повідомив в ефірі шоу Today. Він зазначив, що про хворобу дізнався під час щорічного огляду у лікаря.

На перших стадіях хвороби актор почувався добре. Але з початком пандемії рак почав мутувати, а його стан здоров’я став погіршуватися. Зараз Джеймс проходить курс хіміотерапії.

– Мені поставили діагноз: рак простати на пізній стадії, який поширився на мої кістки. Я борюся з цим останні три роки. Зараз у мене четверта стадія, пізня стадія раку. Зрештою, ви знаєте, це напевно мене дістане, – сказав актор.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc — TODAY (@TODAYshow) June 21, 2021

Нагадаємо, що у серіалі Друзі Тайлер зіграв Гантера, який працював у кафе Central Perk.

Через хворобу актор не зміг повноцінно брати участь у спеціальному випуску Друзі: Возз’єднання, який вийшов на екрани у травні 2021 року. Джеймс з’явився у кадрі лише на кілька хвилин.

Фото: Depositphotos, Джеймс Майкл Тайлер

Джерело: Today