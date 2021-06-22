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Валентина Чорна |

Борюся з цим три роки: актор серіалу Друзі хворий на рак

Майкл Джеймс Тайлер

Зірка серіалу Друзі Джеймс Майкл Тайлер вже три роки бореться з раком простати. Хвороба досягла четвертої стадіїї та вразила кістки актора.

Про це Джеймс Майкл Тайлер повідомив в ефірі шоу Today. Він зазначив, що про хворобу дізнався під час щорічного огляду у лікаря.

На перших стадіях хвороби актор почувався добре. Але з початком пандемії рак почав мутувати, а його стан здоров’я став погіршуватися. Зараз Джеймс проходить курс хіміотерапії.

– Мені поставили діагноз: рак простати на пізній стадії, який поширився на мої кістки. Я борюся з цим останні три роки. Зараз у мене четверта стадія, пізня стадія раку. Зрештою, ви знаєте, це напевно мене дістане, – сказав актор.

Нагадаємо, що у серіалі Друзі Тайлер зіграв Гантера, який працював у кафе Central Perk.

Через хворобу актор не зміг повноцінно брати участь у спеціальному випуску Друзі: Возз’єднання, який вийшов на екрани у травні 2021 року. Джеймс з’явився у кадрі лише на кілька хвилин.

Фото: Depositphotos, Джеймс Майкл Тайлер

Джерело: Today

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