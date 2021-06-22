Американська зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш’ян та баскетболіст Трістан Томпсон знову розійшлися.

Інформація про розставання пари з ‘явилася після того, як Трістана помітили у компанії трьох жінок на вечірці.

За даними Daily Mail, баскетболіст закрився з ними в кімнаті на 30 хвилин.

Близькі друзі пари зазначили, що Хлої і Трістан підтримують дружні стосунки, тому між ними немає жодної драми.

Нагадаємо, що екс-закохані виховують 3-річну доньку Тру. Раніше пара вже переживала розрив стосунків через зради Томпсона.

Вперше про невірність спортсмена стало відомо, коли Хлої перебувала на дев’ятому місяці вагітності. Але попри це, у липні 2020 року пара вирішила дати стосункам ще один шанс.

Джерело: E!