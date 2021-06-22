Дружина українського співака Віктора Павліка, блогер Катерина Реп’яхова розповіла про найстрашніший момент під час пологів – потуги.

Катерина зазначила, що вони тривали 25 хвилин, але їй здавалося це вічністю.

– Мені настільки було боляче, що я не відчувала вже переймів. Я була вже десь в іншому просторі. Коли лікарі до мене зверталися, я не з першого разу їх чула, – написала Реп’яхова в Instagram.

Вона наголосила, що найголовніше – слухати акушерку та дихати правильно, оскільки від цього залежить наскільки швидко ти народиш.

– Я намагалася сконцентруватися, але в мене не дуже виходило. В якийсь момент мені нічого не залишалося, як взяти себе в руки, перестати кричати та почати правильно дихати, – згадує блогер.

О 2.15 у Катерини почалися потуги, у зв’язку з чим її лікар припустив, що до 3-х годин ночі вона народить.

– Я почала кричати, що до 3.00 я помру. Намагалася щосили та в 2.40 мені поклали Мишка на груди. Я плакала. Розмовляла з Михайликом. Все навколо стало неважливим, – поділилася Реп’яхова.

Також вона сказала, що після їх на дві години залишили разом і син її дуже уважно розглядав.

– Сказати, що це щастя – не сказати нічого. Неможливо порівняти ні з чим. Перший дотик і запах Михайлика я не забуду ніколи. Мій світ. Мій всесвіт. Мій Мишко, – підсумувала Катерина.

15 червня Катерина Реп’яхова народила первістка. Хлопчик з’явився на світ з вагою 3,4 кг і зростом 53 см.

Це перша дитина для 27-річної Катерини та четверта для 55-річного Віктора Павліка.

Фото: Катерина Реп’яхова