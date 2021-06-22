Українська співачка Тіна Кароль висловилася про гастролі по Росії. Наразі артистка вирушила з концертами до Казахстану.

В інтерв’ю казахстанському YouTube-каналу MuzzOne TV виконавиця сказала, що вона українська співачка та їй не потрібні посередники.

– Я співачка з України, приїхала до Казахстану. Ми не їздимо в Росію, хоча в мене там багато шанувальників. Ви чекаєте на нас, ми чекаємо на вас, тому що ми знаємо свою самоідентифікацію. В цьому випадку такий промотур пояснить усім нам, і вашим артистам Казахстану, що ми чекаємо на них в Україні. Нам не потрібні посередники, ми вміємо комунікувати одне з одним, – сказала Тіна Кароль.

Співачка наголосила, що багато виконавців із Казахстану живуть у Москві, проте їй хотілося б, щоб вони залишалися в своїй країні та творили для своєї батьківщини.

Наприкінці квітня Тіна Кароль представила live-концерт Красиво. В ньому зірка виконала сім треків.

Артистка постала в п’яти образах, також на сцені змінювалися декорації.

Фото: Антон Кулаковський