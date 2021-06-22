Не знайшла кращий ліфчик? Хейлі Бібер захейтили через сукню на зустрічі з Макроном

Канадський співак Джастін Бібер і його дружина, модель Хейлі Бібер нарвалися на хейт через наряди, які вони одягли на прийом з президентом Франції Еммануелем Макроном і першою леді Бріджит Макрон.
Для відвідування Єлисейського палацу Бібер обрав костюм з масивними кросівками. Його дружина була одягнена в міді-сукню, яка оголює живіт і плечі. Подружжя Макрон під час зустрічі з парою Бібер були одягнені в класичні костюми.
За попередніми даними, Бібер хотіли обговорити з Макроном молодіжну політику.
Знімок із зустрічі розмістив Джастін Бібер. Під постом користувачі одразу захейтили пару за неповагу до глави Франції.
Серед 4 млн коментарів, значна кількість яких були французькою мовою, найпопулярнішими стали негативні. Користувачі писали, що Бібери виглядали недоречно.
Що пишуть користувачі:
- Дружина гарненька і начебто повинна була одягнутися з цієї нагоди.
- Що носить Хейлі?
- Шикарна.
- Це круто, але у мене проблеми з одягом.
- Я думав це фотошоп.
- Може хто-небудь сказати Біберам, що це урядовий захід.
- Хейлі йде у клуб? Може, сімейство Кардаш’ян чекає її зовні.
- Я люблю тебе, Хейлі, але…дівчина в цьому вбранні.
- Всі судять про одяг Хейлі, але ніхто нічого не скаже про те, що Джастін носить кросівки зі смокінгом? Хейлі виглядає більш класно.
- Хейлі, це невідповідний одяг для зустрічі з президентом!
- Дуже недоречно, Хейлі Бібер. Це президентська зустріч, і ти виглядаєш як клубна п****. Варто мати певну повагу.
- Вона не могла знайти кращого наряду, ніж бюстгальтер?
Фото: Хейлі Бібер