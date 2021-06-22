Не знайшла кращий ліфчик? Хейлі Бібер захейтили через сукню на зустрічі з Макроном

Канадський співак Джастін Бібер і його дружина, модель Хейлі Бібер нарвалися на хейт через наряди, які вони одягли на прийом з президентом Франції Еммануелем Макроном і першою леді Бріджит Макрон.

Для відвідування Єлисейського палацу Бібер обрав костюм з масивними кросівками. Його дружина була одягнена в міді-сукню, яка оголює живіт і плечі. Подружжя Макрон під час зустрічі з парою Бібер були одягнені в класичні костюми.

За попередніми даними, Бібер хотіли обговорити з Макроном молодіжну політику.

Знімок із зустрічі розмістив Джастін Бібер. Під постом користувачі одразу захейтили пару за неповагу до глави Франції.

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Серед 4 млн коментарів, значна кількість яких були французькою мовою, найпопулярнішими стали негативні. Користувачі писали, що Бібери виглядали недоречно.

Що пишуть користувачі:

Дружина гарненька і начебто повинна була одягнутися з цієї нагоди.

Що носить Хейлі?

Шикарна.

Це круто, але у мене проблеми з одягом.

Я думав це фотошоп.

Може хто-небудь сказати Біберам, що це урядовий захід.

Хейлі йде у клуб? Може, сімейство Кардаш’ян чекає її зовні.

Я люблю тебе, Хейлі, але…дівчина в цьому вбранні.

Всі судять про одяг Хейлі, але ніхто нічого не скаже про те, що Джастін носить кросівки зі смокінгом? Хейлі виглядає більш класно.

Хейлі, це невідповідний одяг для зустрічі з президентом!

Дуже недоречно, Хейлі Бібер. Це президентська зустріч, і ти виглядаєш як клубна п****. Варто мати певну повагу.

Вона не могла знайти кращого наряду, ніж бюстгальтер?

Фото: Хейлі Бібер