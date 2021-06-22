Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Не знайшла кращий ліфчик? Хейлі Бібер захейтили через сукню на зустрічі з Макроном

хейли и джастин бибер

Канадський співак Джастін Бібер і його дружина, модель Хейлі Бібер нарвалися на хейт через наряди, які вони одягли на прийом з президентом Франції Еммануелем Макроном і першою леді Бріджит Макрон.

Для відвідування Єлисейського палацу Бібер обрав костюм з масивними кросівками. Його дружина була одягнена в міді-сукню, яка оголює живіт і плечі. Подружжя Макрон під час зустрічі з парою Бібер були одягнені в класичні костюми.

За попередніми даними, Бібер хотіли обговорити з Макроном молодіжну політику.

Знімок із зустрічі розмістив Джастін Бібер. Під постом користувачі одразу захейтили пару за неповагу до глави Франції.

Читайте
Еммануель Макрон отримав ляпаса з натовпу під час робочої поїздки

Серед 4 млн коментарів, значна кількість яких були французькою мовою, найпопулярнішими стали негативні. Користувачі писали, що Бібери виглядали недоречно.

Що пишуть користувачі:

  • Дружина гарненька і начебто повинна була одягнутися з цієї нагоди.
  • Що носить Хейлі?
  • Шикарна.
  • Це круто, але у мене проблеми з одягом.
  • Я думав це фотошоп.
  • Може хто-небудь сказати Біберам, що це урядовий захід.
  • Хейлі йде у клуб? Може, сімейство Кардаш’ян чекає її зовні.
  • Я люблю тебе, Хейлі, але…дівчина в цьому вбранні.
  • Всі судять про одяг Хейлі, але ніхто нічого не скаже про те, що Джастін носить кросівки зі смокінгом? Хейлі  виглядає більш класно.
  • Хейлі, це невідповідний одяг для зустрічі з президентом!
  • Дуже недоречно, Хейлі Бібер. Це президентська зустріч, і ти виглядаєш як клубна п****. Варто мати певну повагу.
  • Вона не могла знайти кращого наряду, ніж бюстгальтер?

Фото: Хейлі Бібер

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка