Український блогер Олександр Волошин потрапив у скандал через зйомки TikTok ролика. Він подарував дівчинці новий iPhone 11, а потім попросив віддати його назад.

Коли мама дівчинки відмовилася це робити, Волошин запропонував їй 2 тис грн в обмін на телефон.

За словами блогера, він хотів подарувати смартфон першому зустрічному, який підписаний на нього. Але мамі дівчинці сказав, що iPhone – це лише реквізит для зйомки відео.

– Ганьба блогеру Волошину! Моя дочка постійно його дивиться в TikTok, розповідає історії всім друзям, і тут він підійшов до нас на вулиці. Ви уявляєте, наскільки вона була рада бачити наживо свого кумира? Він подарував їй iPhone! Він знімав це все на відео, а потім вимкнув камеру, почав забирати подарунок і пропонувати 2 тис грн, щоб ми нікому про це не говорили, – написала мати дівчинки.

Після цієї ситуації акаунти Олександра Волошина у соціальних мережах були заблоковані.

А його дівчина, блогер Анна Трінчер, повідомила, що він не виходить з нею на зв’язок.

Фото: Анна Трінчер