Український актор та кобзар Тарас Силенко помер на 49-му році життя. Причина його смерті поки не відома.

Трагічну новину повідомив син актора Святослав Силенко на особистій сторінці у Facebook.

– Тато відійшов до кращих світів, – написав він.

Тарас Силенко став відомим завдяки виконанню історичних пісень на бандурі.

Він популяризував українську музику та їздив з концертами по всіх областях України.

Також його творчість знають в Росії, Чехії, Польщі, Словакії, Німеччині, Австрії, Угорщині, Франції та Литві.

Силенко працював у Стрітівській кобзарській школі, Київському театрі Берегиня та був членом Всеукраїнської спілки кобзарів.

Фото: Тарас Силенко