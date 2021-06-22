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Валентина Чорна |

Помер український кобзар Тарас Силенко

Тарас Силенко

Український актор та кобзар Тарас Силенко помер на 49-му році життя. Причина його смерті поки не відома.

Трагічну новину повідомив син актора Святослав Силенко на особистій сторінці у Facebook.

– Тато відійшов до кращих світів, – написав він.

Тарас Силенко став відомим завдяки виконанню історичних пісень на бандурі.

Він популяризував українську музику та їздив з концертами по всіх областях України.

Також його творчість знають в Росії, Чехії, Польщі, Словакії, Німеччині, Австрії, Угорщині, Франції та Литві.

Силенко працював у Стрітівській кобзарській школі, Київському театрі Берегиня та був членом Всеукраїнської спілки кобзарів.

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Фото: Тарас Силенко 

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