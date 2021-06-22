Сьогодні, 22 червня, помер народний артист України Олексій Рубинський. Йому було 68 років. Про смерть актора повідомив його колега Михайло Озеров.

У 2009 році Олексій почав хворіти та згодом втрачати слух, проте до останнього продовжував працювати в Харківському театрі ляльок імені Афанасьєва. Загалом він виступав у ньому понад 45 років.

– Він працював до останнього дня, не випадав з обойми. Постійно жив театром. Були тактильні або візуальні репліки, щоб він знав, коли вступати в свої ролі. Підходимо, або руку на плече кладемо, або під лікоть беремо. Так він розумів, що це його партія та потрібно працювати, – поділився Озеров.

Олексій Рубинський був не тільки актором театру ляльок, а й режисером, драматургом, театральним діячем і художником-графістом.

Він зіграв у багатьох виставах – Майстер і Маргарита, Вишневий сад, Ревізор, Король Лір тощо. Також він є учасником і лауреатом різних регіональних і міжнародних театральних фестивалей.

У 2005 році Олексій Рубінський отримав звання Народного артиста України.

Фото: Харківський театр ляльок імені Афанасьєва

Джерело: Суспільне